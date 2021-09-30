Minik öğrenciler yangın söndürme tatbikatına katıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ülkede yaşanan felaketlerde büyükşehir belediyelerine ait itfaiyelerin de müdahale için koordinasyonlara dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Karalar, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası’nın 97’nci yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret ederek yangın tatbikatını izledi.

Öğrencilerinin de katıldığı ve çeşitli eğitim etkinliklerinin gerçekleştirildiği törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, geçtiğimiz aylarda ülkede yaşanan orman yangınlarına değinerek, itfaiyecilerin felaketlerdeki rolüne değindi. Karalar, “Bu tür felaketlerde, belediye itfaiyeleri de ülke genelindeki koordinasyonun içinde olmalı. Böyle olursa felaketlerle mücadele daha etkin yapılabilir” dedi.

İtfaiyeciliğin kutsal bir görev olduğuna vurgu yapan Başkan Zeydan Karalar, “İtfaiyeyi anlatmaya gerek yok. Hem insanların canıyla hem de malıyla ilişkili, doğal afetlerden daha az zarar görülmesini sağlamak üzere kutsal bir iş yapan birim. Herkesten daha çok dikkatli ve hazır olması gereken bir birim. Yıllarca felaket olmayabilir ama bu asla sizi rehavete düşürmemeli. Sürekli hazır halde bulunması gereken bir birimsiniz. Bizim Adana İtfaiye erlerimiz, çalışanlarımız, yaşanan felaketlerde cansiperane çalışıyor, olası felaketler için de daima hazır bekliyor. Bir afette insan canı kurtarmak olağanüstü bir iş. İnsan canı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Sizlerin görevi önce insan canı kurtarmak, ardından mal kaybını önlemek” diye konuştu.

İtfaiyeciliği de kapsayan eğitim alan, Adana Büyükşehir Belediye İtfaiyesi’nde staj yapan öğrencilere de seslenen Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

“KPSS’ye girin. Büyükşehir belediyeleri, bünyelerine alacağı personeli, itfaiyecilik eğitimi alanlardan ve KPSS’ye girenlerden seçiyor. Mesleğe dair okullardan mezun olanlar itfaiyeci olacak.”

Başkan Zeydan Karalar’ın konuşmasının ardından etkinlikler kapsamında öğrencilerin de katıldığı yangın tatbikatı yapıldı.