Milli Mücadele Kahramanı Hacı Mehmet Aldatmaz dualarla anıldı

Milli Mücadele Kahramanı Karaisalı Müftüsü Hacı Mehmet Aldatmaz vefatının 60. yıl dönümünde törenle anıldı.

Anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kuran’ı Kerim okundu. Tarihçi Yazar Yusuf Delikoca, etkinliğe katılanlara Milli Mücadele Dönemi ve Hacı Mehmet Aldatmaz’ın hayatını anlatan bir konuşma gerçekleştirdi.

Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi’nde düzenlenen programdan sonra ilçe protokolü ve vatandaşlar, Hacı Mehmet Aldatmaz’ın Adana Asri Mezarlığında bulunan kabrini ziyaret edip dua okudu.