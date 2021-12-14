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MHP’li Demirdağ ucuz alış-veriş önerisi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem dışı konuşan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, vatandaşların zeytin, zeytinyağı ve nar ekşisi ihtiyacını daha ucuza bölge üreticisinden karşılamasını istedi.

ADANA 14.12.2021, 15:36
MHP’li Demirdağ ucuz alış-veriş önerisi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem dışı konuşan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, vatandaşların zeytin, zeytinyağı ve nar ekşisi ihtiyacını daha ucuza bölge üreticisinden karşılamasını istedi.

Mustafa Akgedik başkanlığında açılan mecliste gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, “Ülkemizde 4 büyük market var. Vatandaşlarımızın alım gücü düşük olduğu, bölgeler de dahil olmak üzere, ara sokaklarda açılmış vaziyette. Baktığımız zaman 300 gramlık zeytini dahi 25-30 lira gibi fiyatlarla satıyorlar. Aynı şekilde nar ekşisi, aynı şekilde köylülerimizin üretmiş olduğu peyniri çok yüksek fiyatla satıyorlar. Benim Adanalı hemşerilerimden ricam, aynı zeytini Karaisalı’nın, Kozan’ın, İmamoğlu’nun köylerinde bol miktarda üretilmekte ve çok ucuza satılmaktadır. Bu fiyatlar Kanalköprü 5. Durakta Zeytinciler Çarşısında el kırması yeşil zeytinler çok daha ucuza satılmakta. Yani 5 kilogramlık zeytinler 50 liraya satılıyor. Aynı şekilde siyah zeytin büyük marketlerde 90 lira, köylülerimizin üretmiş olduğu siyah zeytin ise 20-25 liradır. Aynı şekilde zeytinyağını kilosu marketlerde 60-70 lira iken şuan Karaisalı, Kozan ve İmamoğlu’nda 45 lira. Vatandaşlardan ricam, bu 4 marketlerden alacakları yerde hem dar gelirli vatandaşlarımızın ekonomilerine katkı sağlamaları açısından hem de ellerinde mallarının kalmaması açısından alış-verişlerini yaparken bölgelerinde üretilen zeytin, zeytinyağı, nar ekşilerini alırlarsa mutlu oluruz diyorum” dedi.

MHP’li Abdullah Kaçar’da, Karaisalı’nın bazı bölgelerindeki yol sorunlarını anlattı. Kaçar, “Hacımusalı-Boztahta-Tümenli grup yolu 35 kilometre. Daha önce bunu gündeme getirdiğimde İsmet Yüksel Abi’nin de köyü diye ona da takılmıştım. Bu yol hala orada duruyor. Karaisalı’yı İmamoğlu’na bağlayan yol. Geçen yıl biraz malzeme yığdılar, yolu yapacaklar diye ümit ettik. Stabilize döktüler” dedi.

7.5 kilometrelik Etekli-Tabanlı, Karmış-Tereli yolu var. Hep aynı şey, kış denilecek. Şimdi Başkan diyecek ki 8 ay ekiplerimiz Karaisalı’daydı. Ben bizzat çalışmaları gördüm. Salbaş-Kırklı arası 17 kilometreyi 2 ayda bitirdiler. Sabah erkenden 3 araba asfalt geliyor, döküyorlar, şimdi de kaplamasını yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Daha sonra gündemlere geçildi. Tekliflerden oluşan 12 madde ilgili komisyonlara oy birliğiyle havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına yarın saat 13.00’te devam edecek.

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