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MHP’li Avcı: "Sahalarda en fazla çalışan partiyiz"

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, sahalarda en fazla çalışan parti olduklarını, 2023 seçimlerinde mutlaka başarıya ulaşacaklarını söyledi.

ADANA 06.03.2022, 16:45
MHP’li Avcı: "Sahalarda en fazla çalışan partiyiz"

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, sahalarda en fazla çalışan parti olduklarını, 2023 seçimlerinde mutlaka başarıya ulaşacaklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla ülke genelinde başlatılan "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları" kapsamında Adana’da ilk program Çukurova ilçesinde gerçekleştirildi. Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli’nde düzenlenen toplantıda konuşan MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Türkiye’de pandemi sürecinde, pandemi kurallarına uyarak meydanlarda en fazla olan, halkın içinde en çok yer alan, en çok çalışan siyasi parti Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla illerde yapılan çalışmalar ilçeler bazında devam etmektedir. Bugün de bu kapsamda sizlerle bir aradayız.

Geziyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz ve bu vesileyle ifade ediyorum ki biz Adana olarak zafere hazırız. Haziran 2023’te yapılacak olan seçimde üç hilal sancağımızı Adana’nın zirvesine dikeceğiz. Her geçen gün daha fazla çalışacağız ve bunu birlikte başaracağız" dedi.

MHP MYK Üyesi Adana Milletvekili Muharrem Varlı da, Millet İttifakı’nın Türkiye için milli güvenlik sorunu haline geldiğini ifade ederek, "Biz diyoruz ki ’HDP kapatılmalı’, Kılıçdaroğlu ise ’HDP’yi gözardı edemeyiz, onları da aramıza almalıyız’ diyor. Milliyetçilik maskesiyle siyaset yapan hanımefendi ve diğerleri de ’HDP siyasi meşru bir partidir’, mesajı veriyorlar. Bu milletin askerine, polisine, öğretmenine; kundaktaki bebeklere kurşun sıkan, 40 yıldır Türkiye’yi bölmeye çalışan terör örgütünün güdümüne girmiş bir yapıya bu ülke emanet edilebilir mi? Millet İttifakı, en büyük milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Türk Milleti bunlara geçit vermeyecektir" dedi.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ise konuşmasında, "Ülkemizin daha güçlü ve istikrarlı duruşu için Cumhur İttifakı’nın devamını sağlamak zorundayız. CHP ne yazık ki iktidar olma hayali uğruna temel değerlerinden vazgeçmiş, PKK uzantısı terör destekçisi HDP ile birlikte olmuştur. Biz ’HDP, PKK’nın uzantısıdır’ diyoruz, ancak bu gerçek ne CHP’yi ne de İP’i rahatsız etmiyor. Tek hedefleri Erdoğan düşmanlığı; bu düşmanlık gözlerini kör etmiş" ifadesini kullandı.

MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk’de dünyada devam eden ekonomik sıkıntıların tüm ülkeleri etkilediğini, Türkiye’nin ise mevcut sorunlarını aşabilecek bir iradeyi tesis ettiğini anlatarak, kademe kademe problemlerin çözüme kavuşacağını kaydetti. Suriye ve Ukrayna örneğini veren ve milli bekanın önemine dikkat çeken Öztürk, "Demek ki bekana sahip çıkamazsan, milli savunmanı kuramazsan, kendi silahını yapamazsan, kendi siyasetini üretemezsen, birilerinin maşası olursan başına gelecek bellidir. Cumhur İttifakı’nın ülkemize sağladığı istikrarın ve omurgalı dış siyasetin devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

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