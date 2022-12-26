MHP Adana’da Yusuf Kanlı dönemi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanlığında Yusuf Kanlı dönemi başladı.

MHP Adana İl Başkanlığı görevini yaklaşık altı yıldır sürdüren Bünyamin Avcı, bugün görevini eski MHP Seyhan İlçe Başkanı Yusuf Kanlı’ya devretti. MHP Adana İl Başkanlığı’nda yapılan törende Bünyamin Avcı ve Yusuf Kanlı salona birlikte girdiler.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK Üyesi Uğur Öztürk, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Cem Tutsoy, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Kamu-Sen Temsilcileri, TÜRKAV Adana Temsilcileri ile çok sayıda teşkilat yöneticilerinin de bulunduğu törende Bünyamin Avcı ve halefi Yusuf Kanlı birlik beraberlik mesajı verdiler, “Her şartta omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” dediler.

Bünyamin Avcı’nın milletvekili seçimlerinde aday adayı olmak için tüzük gereği istifasıyla boşalan göreve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tensipleriyle Yusuf Kanlı MHP Adana İl Başkanlığı görevine atanmıştı. Daha önce farklı dönemlerde MHP Adana İl Muhasipliği, İl Başkan Yardımcılığı, Seyhan İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Yusuf Kanlı, 2015 seçimlerinde de Adana Milletvekili Aday Adayı olmuştu. Mali Müşavir olan Yusuf Kanlı, evli ve iki çocuk babasıdır.