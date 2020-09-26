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MHP Adana’da Bünyamin Avcı güven tazeledi
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ADANA İL KONGRESİ'NE 2 LİSTEYLE GİRİLEN SEÇİMDE MEVCUT BAŞKAN BÜNYAMİN AVCI, DELEGELERİN OYLARIYLA GÜVEN TAZELEDİ VE TEKRARDAN İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE SEÇİLDİ.
ADANA 26.09.2020, 18:09
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Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Kongresi’ne 2 listeyle girilen seçimde mevcut başkan Bünyamin Avcı, delegelerin oylarıyla güven tazeledi ve tekrardan il başkanlığı görevine seçildi.
Sarıçam Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen 13. olağan kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP AK Parti Milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy ile Muharrem Varlı, AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve delegeler katıldı.
Mevcut İl Başkanı Bünyamin Avcı ile eski başkan Mustafa İzgioğlu’nun listelerinin yarıştığı kongrede 362 oya karşı 220 oy ile Bünyamin Avcı yeniden il başkanlığı görevine seçildi.
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