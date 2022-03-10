Menvşe: "Adana-Ankara uçuşları yeniden düzenlenmeli"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Adana-Ankara arası uçuşların, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

ATO Başkanı Menevşe, üyelerinden gelen talepler üzerine havayolu firmalarına çağrıda bulundu. Menevşe yaptığı açıklamada, “Bölgenin en önemli merkezlerinden olan Adana Havalimanı’ndan birçok şehre hatta ülkeye direkt uçuşlar yapılabilmekteyken, Ankara uçuşlarının saatleri ve sefer sayılarındaki seyreklik gerek iş dünyası temsilcileri gerekse bürokratların işini zorlaştırmaktadır. Adana Havalimanı, Mersin ve Osmaniye gibi çevre illerin de ulaşımını sağlayan, geniş bir yolcu kitlesine sahiptir. Bu illerden diğer illere havayolu ile seyahat etmek isteyen yolcular, Adana’yı tercih etmektedir. Üyelerimiz ve hemşerilerimiz tarifeli uçuşların az olmasından dolayı seyahatlerde aktarmalı uçuşları ya da karayolunu tercih etmektedir. Konuyla ilgili olarak üyelerimizden de gelen şikayet, günü birlik Ankara seyahatlerinde ciddi sıkıntı çektikleri yönünde" dedi.

Pandemi dolayısı ile havacılık sektörünün zor bir dönem geçirdiğini, seferlerin pandemi koşullarına göre revize edildiğini bildiklerini ifade eden Menevşe, şunları kaydetti:

"Ancak artık normalleşme dönemine girmiş bulunmaktayız. İşlerin hızlanmış olması nedeniyle ilimizdeki iş insanları ve bürokratlar, Ankara seyahatlerinde ciddi zaman kaybı yaşıyor. Sabah uçağıyla Adana’dan Ankara’ya giden bir iş insanımız, aynı gün işlerini bitirip, akşam uçağıyla da Ankara’dan Adana’ya dönerek ertesi gün işinin başına geçmek istiyor. Ancak mevcut tarifeli direkt seferler ile bunu yapmak maalesef mümkün olmamaktadır. Hafta içi ve hafta sonu sefer saatlerinin değişiklik göstermesinden dolayı; bir gün önce gitmek veya bir gün sonra dönmek zorunda kalınmaktadır. Bu da iş insanlarımız için hem zaman kaybı, hem de konaklama yapılması gerektiği için gereksiz bir maliyet oluşturmaktadır. Bu talebi üyelerimiz adına havayolu şirketlerine duyurmak istiyorum ve bir an önce karşılıklı direkt seferlere yeni bir düzenleme yapılarak, pandemi sonrası yeniden hızlanan ticari hayatımız önünde engel teşkil eden ve bizler için mağduriyete neden olan bu sorunun çözüme kavuşturulmasını beklediğimizi vurgulamak istiyorum.”