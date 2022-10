Menossi: "Bir şeyi kopyalamak sanat değildir"

İtalyan Sanat Yönetmeni ve Mozaik Sanatçısı Giulio Menossi, “Sanat yapmak bir şeyi kopyalamak değil, yeni bir şey yapmaktır” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen sempozyum ve sergi nedeniyle Adana’ya gelen İtalyan Sanat Yönetmeni ve Mozaik Sanatçısı Giulio Menossi ve Koordinatör Sanatçı Neriman Güzel, Basın İlan Kurumu Adana Şube Müdürü Çetin Oranlı’yı ziyaret etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 10 farklı ülkeden 14 sanatçının şehirde bir araya gelerek, Yaşar Kemal’in ‘Yer Demir Gök Bakır’ isimli eserinden esinlenerek çağdaş mozaik eserleri ürettiğini hatırlatan Giulio Menossi “Bu, benim 12’inci sempozyumum. İtalya’dan sonra dünyada ilk defa Türkiye’nin Adana şehrinde böyle bir sempozyum ve sergi gerçekleştirdik. Bu nedenle Adana, benim için çok önemli ve değerli” diye konuştu.

Organizasyonun Adana’nın çağdaş mozaik kenti olmasına katkı sağlayacağını bildiren Menossi, “Biz çağdaş sanat eserleri üretiyoruz. Çoğu zaman zaman zanaat ve sanat karıştırılıyor. Biz zanaat değil, sanat yapıyoruz. Çağdaş sanatların gelişmesine ve tabana yayılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Türkiye, antek dönem mozaikler zengini"

Antik dönemde Roma medeniyetinin mozaik sanatı açısından önem taşıdığını vurgulayan Menossi, “Türkiye antik dönem mozaikleri açısından çok zengin bir ülke. Bu antik dönem mozaiklerinin reprodüksiyonları yapılabilir ama sanat yapmak bir şeyi kopyalamak değil, yeni bir şey yapmaktır. Bu hikâye İtalya için de geçerli” ifadelerini kullandı.

50 yıldır mozaik sanatının içerisinde olduğunu, o nedenle geçmişe yönelik bir vizyonu olduğunu ifade eden Menossi şöyle devam etti:

"Zanaatkârlıktan sanatkârlığa geçişi de gözlemledim bu 50 yıllık süreç içerisinde. Yavaş yavaş sanatçılığa geçenler oldu ki bu kolay bir şey değil. Bir zanaatkârı oradan çıkarmak çok kolay bir şey değil. Bunun için yeni yaklaşımlar gerekiyor. Sempozyumları bu fikirle, bu amaçla yapıyorum. Sanatçılara çağdaş mozaik sanatını anlatmaya çalışıyorum. Bu 15 gün içerisinde 13 sanatçı çağdaş mozaik sanatı alanında ne yapabileceklerini gördüler, birbirlerinden etkilendiler. Dolayısıyla bir vizyon oluştu. İlk düzenlediğim sempozyum bu fikirle doğmuştu. Sanatçıların hep birlikte çalıştığı, farklı kültürleri tanıdığı, sohbet ettiği, birbirlerinden etkilendiği bir toplantı yeri olarak görüyorum bu sempozyumları. Ben de kendimce küçük de olsa, bunu oluşturmaya çalıştım. 12 yıl boyunca 5 kıtadan 100 sanatçıyla bir araya gelip etkileşimde bulunduk. Onlara katkı sağlayabildiğim için mutluyum.”

“Adana’da çağdaş mozaik müzesi oluşturulabilir"

Adana için de sempozyumlara devam ederek, çağdaş mozaik koleksiyonu oluşturmayı amaçladıklarını belirten Menossi, “Şimdiye kadar 30 mozaik eseri oluştu bu sempozyumlarda. Devam edilmesi halinde şehirde bir çağdaş mozaik müzesi oluşturulabilir. Adana şu anda modern mozaik eserleri açısından önemli bir şehir haline geldi. Önümüzdeki yıllarda Adana çağdaş mozaik kenti olarak, İtalya’nın Ravenna şehrinden sonra dünyada ikinci şehir haline gelebilir. Bu da doğal olarak sanatseverlerin kopya eserler ile modern mozaik eserleri arasındaki farkı görmelerini sağlayacak” değerlendirmesini yaptı.

Her yazarın nasıl kendine has bir yazım tarzı varsa, her mozaik sanatçısının da kendine özgü bir tarzının bulunduğunu kaydeden Giulio Menossi, “Umuyorum ki; önümüzdeki yıl üçüncü sempozyumumuzu da Adana’da yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel bir sempozyum olacak. Adana’nın ardından yeni bir sempozyum için Arjantin’in Patagonya bölgesine gidiyorum” dedi.

Menossi, mozaik sanatına ilgi duyan insanların temel mozaikle başlamaları gerektiğini belirterek, “Herkesin sanatçıya dönüşmesi mümkün değil, kimi zanaatkar olarak kalabilir. Sanat içten gelen bir şeydir” diye konuştu.

Mozaik sanatına başlamak isteyenleri yoğun olarak deneyimlemeyi tavsiye eden Menossi, “Sanatçı adayları, hedef belirlemeli. Eğer hayal ederseniz, bir gün bu hayaller gerçekleşebilir. Ama hayal etmezseniz hiç bir şey olmaz” dedi.

Basın İlan Kurumu Müdürü Çetin Oranlı da, Adana’nın zengin bir tarih ve kültür birikimine sahip olduğunu ifade etti.