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Menevşe, medikalcilerin sorunlarını dinledi

ADANA TİCARET ODASI BAŞKANI (ATO) ATİLA MENEVŞE, TIBBİ CİHAZ, MEDİKAL VE ECZA DEPOLARI SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK, SORUNLARINI VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ. SAĞLIK SEKTÖRÜNE MEDİKAL VE TIBBİ MALZEME TEDARİKİ SAĞLAYAN SEKTÖRÜN TEMSİLCİLERİ, TAHSİLAT PROBLEMİNE ÇÖZÜM BEKLEDİKLERİNİ DİLE GETİRDİLER.

ADANA 02.09.2020, 13:44
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Menevşe, medikalcilerin sorunlarını dinledi

Adana Ticaret Odası Başkanı (ATO) Atila Menevşe, tıbbi cihaz, medikal ve ecza depoları sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Sağlık sektörüne medikal ve tıbbi malzeme tedariki sağlayan sektörün temsilcileri, tahsilat problemine çözüm beklediklerini dile getirdiler.

Tüm dünyayı saran, küresel bir sağlık problemi olan Covid-19 pandemisiyle önemi bir kez daha anlaşılan sağlık sektörüne medikal ve tıbbi malzeme temin eden firmaların temsilcileri Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe’yi makamında ziyaret ettiler.

Ülkelerin en stratejik öneme sahip sektörlerinden olan sağlık sektörünün ayakta kalabilmesi için tedarik zincirince aksama olmaması gerektiğini vurgulayan ATO Başkanı Atila Menevşe, firmaların tahsilat sorununun çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.

Medikal ve tıbbi malzeme sektörünün kamu ve üniversite hastanelerinden aylardır ödeme alamamalarının ilerde daha önemli sıkıntıları beraberinde getirebileceğini ifade eden Menevşe, “Sağlık sektörünün, özellikle yaşadığımız bu zorlu pandemi sürecinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Tedavide; hızlı müdahale, aksamayan ilaç ve tıbbi malzeme tedarikinin ne derece önemli olduğu aşikârdır. Sağlık sektörü paydaşlarından olan medikal ve tıbbi malzeme sektörü uzun zamandır, kamu ve üniversite hastanelerinden ödeme alamadıkları için işlerini sürdürebilme konusunda finansman sorunu yaşamaya başlamışlardır. Geri ödeme süreleri; kamu hastanelerinde 14-15 ayı, üniversite hastanelerinde ise 36 ayı geçmektedir. Bu durum, ilerleyen zamanlarda vatandaşların sağlığı için geri dönüşü olmayan sorunlara neden olabilir” dedi.

Ödemelerle ilgili korona virüs salgını öncesinde de problemler yaşandığını anımsatan Başkan Menevşe, vatandaşların kesintisiz sağlık hizmeti alabilmesi için medikal ve tıbbi malzeme sektörünün tahsilat probleminin ivedilikle çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

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