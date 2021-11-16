Mecliste büfe gerginliği

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı meclisinin yedinci oturumunda Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile Başkan Zeydan Karalar arasında sert tartışmalar yaşandı.

Gündem dışı söz alan Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ile Dilberler Sekisinde Selçuk Dönmez tarafından işletilen büfenin iki tarafının dağıtıldığını belirterek sebebini öğrenmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine bir video gösteren Başkan Karalar, söz konusu yerin 6 metrekare olarak kiralandığını ancak işletmecisinin 150 metrekareye kadar yayıldığını belirterek, geçen aylarda bu büfelerle ilgili gündeme getirildiğini söyledi.

Karaisalı Belediye Başkanı Aslan, “O yerin 250 metrekaresi Milli Emlak’tan kiralanmıştır” dedi.

İşletmeci Selçuk Dönmez’in daha önce belediye personeli olduğuna dikkat çeken Karalar, ayrıca bu şahsın iki kardeşinin de belediye personeli yapıldığını söyledi. Karalar geçmiş dönemde başkanın ve yakınlarını belediyeye doldurulduğunu ifade ederek “Hinlik yapanları işten çıkardık” dedi.

Aslan, Başkan Karalar’a “Hain sensin” deyince, ses tonunu daha da yükselten Karalar, ”Belediye Başkanına hain diyemezsin” diyerek sert çıktı.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan da, "Siz de başka işler yapıyorsunuz, o zaman o işleri bırakın, sadece belediye başkanlığı yapın ve başkanlık maaşı alın” dedi.

Aslan,”3 bin kişiyi işten çıkardınız, bunlarda mı haindi” diye sordu. Aslan,”CHP ve HDP tezkereye hayır diyerek hainlik yapmıştır” sözlerine CHP Grubu sert tepki gösterdi.

Başkan Karalar, Selçuk Dönmez’e ait olan 6 metrekare yerin mahkemelik olduğunu, mahkemenin kazanılması halinde o yerin de yıkılacağını belirterek gündeme geçti.

Gündemde bulunan 5 teklif oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi yarın saat 14.30’da çalışmalarına devam edecek.