"Mavi Gömlekli Teyyare Müdürünün Anıları" kitap oldu

Sivil havacılık camiasının sevilen ismi Ahmet Bülbül’ün, emekli olduktan sonra kaleme aldığı “Mavi Gömlekli Teyyare Müdürünün Anıları” adlı kitabı çıktı.

1981 yılından beri 9 ayrı ilde, havalimanı müdürlüğü, başmüdürlük görevlerini yürüten 45 yıllık hizmetiyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) camiasında duayen olarak bilinen Ahmet Bülbül, pilot dostlarının teşviki ile 45 yıllık yaşanmış sivil havacılık tecrübe ve anılarını kaleme aldı.

Mesleki hayatındaki hatıralarını “Mavi Gömlekli Teyyare Müdürünün Anıları” adlı kitabında toplayan Bülbül, "1976 yılında genç yaşta göreve başladığım Devlet Hava Meydanları İşletmesi, tüm çalışma hayatım boyunca benim yuvam oldu. Bu kitapta, 2021 yılında emekli olarak bu yuvadan ayrılana kadar geçen sürede kazandığım tecrübeler, insanlarla ilişkilerim ve yaş aldıkça öğrendiklerimi bir süzgeçten geçirerek sizlere sunmaya çalıştım. Bu kitabı yazmamdaki temel amaç teorik, teknik, mizah, ve dramatik boyutları ile ele almaya çalıştığım anılarımdan yola çıkarak, yaşadığım tecrübe ve deneyimlerin bizlerden sonra gelecek bütün havacılara ve yöneticilere kılavuzluk etmesi için bir eser oluşturmaktır. Aynı zamanda bu anıların, insan hatalarını önlemeye yönelik geliştirilen ekip kaynak yönetimi konusunda yapılan araştırmalarda havacılık alanında yer hizmetleri boyutuyla incelenip dersler çıkarılabilecek örnek olaylar olarak kullanılabilmesini hedefledim" dedi.

Ahmet Bülbül, 1976 yılında memur olarak göreve başladı. Sırayla işletme şefi, meydan müdür yardımcısı, meydan müdürü, başmüdür yardımcısı ve başmüdürlük görevlerinde bulundu.