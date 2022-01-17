Martılar görsel şölen oluşturdu

Adana’da Seyhan Nehri’nin ortasında oluşan küçük adacıklar martıların uğrak yeri oldu.

Seyhan Nehri’nin debisi tarımsal sulama ve barajda su tutulması sebebiyle düşünce oluşan adacıklar martıların dinlenme yeri haline geldi.

Girne Köprüsü’nün üzerinden geçen vatandaşlar da uçarken görsel şölen oluşturan martıları görüntüledi. Martılar nehirde biriken sularda yiyecek ararken ve toplu halde uçarken havanın da güzel olması nedeniyle tarihi Taşköprü üzerinde güzel görüntüler oluşturdu.