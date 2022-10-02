Maden sahasındaki konteyner yangını korkuttu

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Horzum Yaylası maden sahasında bulunan konteynerda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, çevresi ormanlık alan olan konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler ormana sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Konteynerda maddi hasar oluştu.