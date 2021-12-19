LÖSEV gönülleleri Adana’da buluştu

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana Şubesi’nin “Kampüsler Buluşuyor” kapsamında düzenlediği etkinlikte Türkiye’nin dört bir yanındaki LÖSEV gönüllüsü üniversiteli genç bir araya geldi.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Halkla İlişkiler Sorumlusu Tuğçe Gücüyener LÖSEV’in kurumsal yapısı, tarihçesi ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sunum sonrasında drama ve oyunların yanı sıra “Yaşama El Ver” etkinliği gerçekleştirilerek gönüllü gençler ve katılımcılar birlikte keyifli vakit geçirdiler.