Lösemi tedavisi gören çocuklara hamburger ve hijyen kiti dağıtıldı

Adana’da Sivil Toplum Kuruluşlarının düzenlediği ‘Hijyen Atölyesi’ kapsamında lösemi tedavisi gören çocuklara ve ailelerine hijyen kitiyle hamburger dağıtıldı.

Tüm Restoranlar Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanı Nahide İnci, Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPER) Başkanı Derviş Göçmen ve Reşan Arlıer, Yüreğir Kaymakamlığı Güney Adana Aile Destek Merkezinde Suriyeli lösemili çocuklarla ‘Hijyen Atölyesi’ kapsamında bir araya geldi.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinde bulunduğu atölyede çocuklara ve ailelerine önce hijyen eğitimi verildi, ardından da hijyen kiti dağıtıldı. Palyaçolarında olduğu atölyede çocuklara hamburger de dağıtıldı.

Bilal Serttaş, “Bu tarz etkinliklerimiz devam edecek. Çocukları mutlu etmeye çalışacağız” dedi.

Nahide İnci de çocukların çok mutlu olduğunu söyledi.