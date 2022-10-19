Liseli gençler siber suçlara karşı bilgilendirildi

Adana’nın Kozan ilçesinde lise öğrencileri son dönemde gençler arasında yaygınlaşan teknoloji bağımlılığı ve dijital platformda gençlerin düşürüldüğü tuzaklara karşı bilgilendirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yusuf Baysal Anadolu Lisesi konferans salonunda öğrencilere yönelik "Siber farkındalık ve güvenli internet" konulu seminer düzenledi.

Seminere okul müdür yardımcıları Fatih Tanrıkulu, Okan Arık ve rehber öğretmen Gamze Kara, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Siber suçların son dönem artan internet dolandırıcılığı, sahte ve paralı oyun siteleri, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı üzerine sunum yapan Adana Siber Suçlar Dairesine bağlı polis ekipleri öğrencileri sosyal medya üzerinden gençleri bekleyen tehlikeleri de detaylı olarak öğrencilere aktardı. Sunum sonunda öğrencileri de dinleyen polisler dijital platformda öğrencilerin yaşadıkları şüpheli durumları okulda eğitimcileri ve polis ekipleri ile paylaşabileceklerini ve devletin her zaman vatandaşın yanında olduğuna vurgu yaptılar.

Öğrenciler dijital ortamdaki paylaşımlarda yaşanan tehlikeleri ilk kez detaylı bir şekilde öğrendiklerini ifade ederek polis ekiplerine ve okul yönetimine teşekkür ettiler.