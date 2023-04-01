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Liseli gençler bölge elemelerinden şampiyonlukla döndü
KOZAN ŞEHİT ARDA CAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ OKUL SPORLARI B GENÇLER BİLEK GÜREŞİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI İL ELEMELERİNDEN BÖLGE ELEMELERİNE KATILMA HAKKI KAZANAN SPORCULAR 3 AYRI KATEGORİDE BİRİNCİLİK İLE ADANA’YA DÖNDÜLER.
ADANA 01.04.2023, 10:57
Adana’nın Kozan ilçesinden liseli gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’ndan aldıkları derecelerle döndü.
Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 29-30 Mart 2023 Tarihlerinde Nevşehir’de düzenlenen bölge elemelerinde 3 farklı kategoride birinci oldu.B Gençler Türkiye Şampiyonasında Adana İl elemelerinin ardından Bölge elemelerinde sağ kolda 55 kilo bölge birincisi Aydın Kınal, 60 kilo bölge birincisi İsa Uçar, sol kolda 55 kilo bölge birincisi Aydın Kınal olduğu belirtildi.
Kozanlı öğrencilerin Mayıs ayında Erzurum’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonasında Adana’yı temsil etme hakkı kazandığı belirtildi.