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"Liman" için birlik çağrısı

Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2021 yılının ekonomide hamle yılı olacağına vurgu yaptığını hatırlatarak, “Bu hamlede yerimizi almak için çaba harcamalıyız. Bu kapsamda Adana’ya kurulacak konteyner limanı kent ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor” dedi.

ADANA 28.12.2020, 08:42
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"Liman" için birlik çağrısı

Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2021 yılının ekonomide hamle yılı olacağına vurgu yaptığını hatırlatarak, “Bu hamlede yerimizi almak için çaba harcamalıyız. Bu kapsamda Adana’ya kurulacak konteyner limanı kent ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Saygılı, konuya ilişkin açıklamasında, Adana’nın güçlü sanayi kültürü, lojistik avantajları ve coğrafi konumu ile Türkiye’nin Güneydeki en güçlü ili olduğunu, bu ekonomik gücün kurulacak bir konteyner limanı ile taçlanacağını savundu.

Yaşanan pandemi sürecinin tüm ekonomik tahminleri alt üst ettiğini, sağlıkta olduğu gibi ekonomide de yaralar alındığını ancak, bütün bunların Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasının önüne geçemeyeceğini belirterek, “Yeter ki birlikte hareket edebilen, birlikte düşünebilen, birlikte ortak geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyelim” dedi.

Adana’nın Türkiye’nin ilk sanayileşen kentleri arasında olduğunu hatırlatan Saygılı, bugün Türk Sanayisinin Güneydeki Üssü konumundaki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye genelindeki 300’den fazla OSB arasında ilk 6’da yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“AOSB’nin yanı sıra yeni kurulan ve kurulma çalışmaları devam eden ihtisas organize sanayi bölgelerimizle gücümüze güç katıyoruz. Bu kapsamda en büyük eksiğimiz ise bir konteyner limanımızın olmamasıdır. Adana’ya bölgenin en büyük konteynır limanının kurulması için tüm kent dinamikleriyle çaba harcamalıyız.”

Ramazan Saygılı, “Adanamız daha yakın ve daha erişilebilir bir limanda dünyanın tüm merkezlerine ihracat yapabilme, üretimlerini pazarlayabilme potansiyeline sahip olmalıdır. Adana olarak üretim de ihracatta da öncü kent olma konusundaki gayretli çalışmalarımızı artırmalıyız. Bölgenin en büyük konteyner limanı kurulması için tüm tarafların inisiyatif alması gerekiyor” dedi.

Saygılı, konteyner taşımacılığının sağlayacağı faydalara da dikkati çekerek, “Konteyner taşımacılığı dayanıklı ve uzun ömürlü olması sebebiyle tercih sebebidir. Konteynerler kolay doldurulup boşaltılabilmesi nedeniyle zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlar. Denizyolu ile yapılan taşımalarda gemiler limanda daha az bekler, maliyet bu sayede ciddi miktarda düşer. Bu taşımacılıkta her türlü ürün güvenle taşınır” diye konuştu.

Saygılı, açıklamasını, “Birlikte hareket edersek başarabiliriz. Haydi Adana” ifadeleriyle tamamladı.
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