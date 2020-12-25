KÜSİ İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Adana’da yapıldı

Adana’da oluşturulan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu, Vali Yardımcısı Zafer Öz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilen görev ve yetkiler çerçevesinde hazırlanan “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliği” 9 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmelik gereği illerde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu oluşturuldu.

Adana’da da valiliğin koordinesinde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu oluşturularak Vali Yardımcısı Zafer Öz başkanlığında video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı Vali Yardımcısı Zafer Öz’ün açılış konuşmasının ardından, genel değerlendirme, Covid-19 öncesi ve sonrası ilin sanayi durumu, ithalat ihracat ve destekler ile ilgili gündem konuları görüşüldü.

Toplantıda kurul üyelerine, model fabrika ve yerlilik merkezi ile ilgili Adana’daki çalışmalar hakkında Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi ile ilgili Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ersin Akpınar, Covid-19 öncesi ve sonrasında ilin sanayi durumu konusunda Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği temsilcisi Murat Torun, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak, ulusal ve uluslararası teşvik ve destekler ile ilgili KOSGEB Adana İl Müdürlüğü temsilcisi Mehmet Eren tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Moderatörlüğünü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan’ın yaptığı toplantıda, kurul üyelerinin görüş, öneri ve değerlendirmeleri karar altına alındı.