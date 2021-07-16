Kültür ve sanat etkinlikleri Adana’ya renk kattı

Adana Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerek Mimar Sinan Açıkhava Amfi Tiyatrosu ve gerekse Merkez Park Amfi Tiyatro’da düzenlenen konserler ve uluslararası tiyatro festivali Adana’ya renk kattı. Son olarak Adana Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için ‘Yaza Merhaba Konserleri’ kapsamında, “Sağlık Çalışanlarımıza Sonsuz Minnetle İlkay Akkaya Konseri” düzenledi.

Pandemi sürecinde özel izin alınarak gerçekleştirilen Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, uzun yıllardır atıl durumda olan Merkez Park Amfi Tiyatro’da 24 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında on binlerce sanatseveri bir araya getirdi. Özellikle çevre illerden festivali izlemeye gelenler festivali Adana için sanat turizmine dönüştürdü.

Adana Büyükşehir Belediyesi Altınkoza Aş. Genel Müdürü Hüseyin Orhan, Tiyatro Festivalinin tüm Türkiye’de yankı bulduğunu belirterek, “Adana halkının sanatsever yönü, bu festivalle bir kez daha gözler önüne serildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, kültür-sanata kayıtsız kalmayan Adana halkı için, projelerine hız kesmeden devam edecek” dedi.

Mimar Sinan Açıkhava Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserler ve kültürel etkinlikler hakkında bilgi veren Orhan , “Adana müzik, sanat ve kültür faaliyetleriyle Türkiye’nin lokomotifi olma günlerine hızlı bir dönüş yaptı ” dedi.

Tiyatro Festivalinin hemen ardından Çukurova Senfoni Orkestrası’nın konser serileriyle başlayan “Yaza Merhaba Konserleri” uzun yıllardır atıl durumdaki Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu Adana’da müziğin kalbinin attığı bir merkeze dönüştürdüğünü ifade eden Orhan, çok uzun yıllar sonra Mimar Sinan Amfi Tiyatro’nun, müzik severlerin akınına uğradığını söyledi.

Orhan, 9 Temmuz Cuma Della Miles Senfoni Konseri ve Adana Tabip Odası ile birlikte 13 Temmuz Salı günü ‘’Sağlık Çalışanlarımıza Sonsuz Minnetle İlkay Akkaya Konseri’’ ile Yaza Merhaba Konser serileri yine Mimar Sinan Açıkhava Amfi Tiyatrosu’nda devam ettiğini kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yalnızca kentin merkezinde değil, ilçelerde de çeşitlik etkinlikler düzenlediğini hatırlatan Orhan, şunları söyledi:

“Adana’nın meşhur bunaltıcı sıcaklarında merkez ilçelerdeki bu etkinliklerle yürekleri ferahlatırken, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığının ‘’Yayladan Denize Yaz Şenlikleri’’ ile ilçelerde de, Adana halkını yalnız bırakmıyor. Tiyatro, müzik ve çocuklara yönelik eğlencelerle sahil ve yaylalarda, Adana halkının tatiline renk katmaya devam ediyor ve edecek. Mimar Sinan Açıkhava Amfi Tiyatrosunda Başkan Zeydan Karalar’ın Büyükşehir’e gelmesiyle, Adana yeniden müzik, sanat ve kültür faaliyetleriyle Türkiye’nin lokomotifi olma günlerine hızlı bir dönüş yaptı.”