"Kudüs İçin Tek Yürek" fotoğraf sergisi

Adana’da, İsrail işgal güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) Başkanı Mahmut Eraslan serginin açılışına katılım sağlayan ve destek veren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. 1948 yılından bu yana siyonizme karşı mücadele eden Filistinlilere desteklerinin her şart ve koşulda devam edeceğini söyleyen Eraslan, "Sivil toplum kuruluşları olarak hedefimiz Gazze’yi gündemde tutmak ve bu zulme karşı sesimizi yükseltmek" dedi.

İşgal rejiminin 73 yıldır Filistin’de terör estirdiğini ve Müslümanlar zulüm altındayken kendilerinin rahat duramayacaklarını ifade eden Eraslan, “Öfkemiz sapa sağlam bir şekilde dipdiridir. Bizler şehitler verdik, vermeye de hazırız. İşgal rejimi İsrail’e imanımızla kafa tutuyoruz. Tüm dernek, vakıf, cemaat ve yapılarla birlikte hareket ediyoruz. Filistin’e yardım ulaştıran hangi kurum olursa olsun onlara da maddi destek vermeye hazırız” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Serginin açılışına siyasi parti, belediye ve STK başkan ve temsilcileri katıldı.

Adana’daki tarihi Ulu Cami girişinde açılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi Cuma günü saat 17.00’ye kadar gezilebilecek.