Kreşteki çocuklara robotik kodlama eğitimi

Çukurova Belediyesinin kreşlerde hayata geçirdiği robotik kodlama eğitimleriyle çocuklar hem eğleniyor, hem de gelecekteki hayatlarına yön veriyor.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğüne bağlı kreşlerdeki robotik kodlama çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi veren, eğitmen Şeyma Kutluca, el ve kol becerileri gelişen ve 5 yaşına değmiş olan kreş çocuklarının büyük ilgisi ve merakıyla eğitimlere başladıklarını anlattı. Robotik kodlamanın önce bir oyun gibi çocuklara sevdirildiğini, sonra da robot Tiny’e talimatlar ve planlamalar yükleyerek çocukların düşünme ve analitik zekalarının geliştirmeye çalıştıklarını hedeflediklerini söyledi. Türkiye’de çok az kurumda bu yeni çağın eğitim modelinin uygulandığını söyleyen Robotik Kodlama Eğitmeni Kutluca, Belediye Başkanı Soner Çetin’in talimatıyla hızlı bir şekilde bu eğitimlere başladıklarını söyledi.

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, teknolojinin hızla geliştiğini, yeni meslekler ve farklı fikirlerin hayata geçtiğini, bu hıza yetişmek için belediyelere de büyük görevler düştüğünü belirtti. Çocuk ve gençlere yaptıkları yatırımlarla onlara farklı bir ufuk çizmeyi hedeflediklerini kaydeden Çetin, "Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması ve hazırlanırken de teknolojinin sunduğu yeniliklerden de yararlanmasını istiyoruz" dedi.

Çukurova Belediyesi’nin kreşlerinde çocuklar sanatın farklı örnekleriyle tanışma fırsatı buluyor. Çocuklar geleneksel el sanatlarından olan ‘ebru’ya yakından ilgi gösteriyor. Hayal güçlerini ve el becerilerini birleştirmeyi öğrenen minikler, bu kreşlerde oldukça verimli zamanlar geçirme fırsatı sunuluyor.