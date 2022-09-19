Kreşler yeni döneme cıvıl cıvıl başladı

Yüreğir Belediyesinin kapasitelerini artırdığı kreşler, yeni dönemde de yüzlerce çocuğa kucak açtı.

Okul öncesi eğitimin büyük önem kazandığı günümüzde yerel yönetimler düzeyinde bölgede önemli bir eksikliği gideren Yüreğir Belediyesi kreşleri yine yoğun ilgi gördü. Bünyesinde bulundurduğu 2 kreş ile toplam 209 çocuğa çağdaş, modern ve makul ücretlerle hizmet veren Yüreğir Belediyesinin kreşlerinde ilk haftayı geride bırakan çocuklar öğretmenleri ve yeni arkadaşlarıyla tanıştı.

Hanım Sabuncu Kreşi’ni ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, miniklerin heyecanını paylaştı. Sürpriz hediyelerle sınıfları gezerek çocuklarla sohbet eden Başkan Kocaispir, oyunlar, şarkılar, danslar, hikayeler ve etkinliklerle eğlenerek öğrenen miniklerle yakından ilgilendi.

Herkes için ulaşılabilir, eşit ve kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını belirten Başkan Kocaispir, “Şehrimizde en kapsamlı ve en kaliteli kreş hizmetini veriyoruz. Çocuklarımızı bilimle, sanatla, sporla ve farklı kültürlerle tanıştırarak büyütüyoruz. Büyük bir beğeni ve takdir toplayan bu hizmetimiz ile kreşlerimiz yoğun ilgi görüyor. İnanıyorum ki, kreşlerimizde ilk eğitimlerini alan çocuklarımız iyi yetişmiş bir birey olarak ülkemize hizmet edecekler. Böyle bir hizmeti vermekten mutlu ve gururluyum” diye konuştu.