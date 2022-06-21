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KPSS’ye hazırlanan öğrencilere çorba ikramı

Adana’nın Kozan ilçesinde Karacaoğlan Halk Kütüphanesinde KPSS’ye hazırlanan öğrencilere çorba ikram edildi.

ADANA 21.06.2022, 10:36
KPSS’ye hazırlanan öğrencilere çorba ikramı

Adana’nın Kozan ilçesinde Karacaoğlan Halk Kütüphanesinde KPSS’ye hazırlanan öğrencilere çorba ikram edildi.

Karacaoğlan Halk Kütüphanesi bahçesinde Kozan Belediyesi Aşevi Müdürlüğü ekipleri tarafından dağıtımı yapılan ikramlara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez, öğrencilerle çorba içip sohbet etti. Sönmez, “Başkanımız Kazım Özgan’ın talimatları doğrultusunda Halk Kütüphanesi bahçesinde KPSS’ye çalışan öğrencilerimize çorba ikramında bulunduk. İlerleyen zamanlarda ihtiyaca göre yine çorba ikramlarında bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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