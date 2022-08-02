KPSS için Cumartesi-Pazar günü Sarıçam Nüfus Müdürlüğü açık

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6-7 Ağustos’ta yapılacak 2022-KPSS Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 6 Ağustos Cumartesi günü 07:00-14:30 saatleri ile 7 Ağustos Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında açık tutulacak.