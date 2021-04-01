Kozanlı öğrenciler "Zeka Gücü" projesinde birinci oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ortaokul öğrencileri Zeka Gücü projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte düzenlediği yapay zeka ve hayal gücünü birleştiren Zekathon Yarışmasında Türkiye birinciliği elde etti.

Türk İşaret Dili kullanan kişilerin bazı önemli ihtiyaçlarını anlatmasına yardımcı olmayı amaçlayan proje kapsamında işaret dili kullanan engelli bireylerin en çok ihtiyaç duyduğu durumları yazılıma dönüştürerek bilgisayar uygulaması üreten Kozan BİLSEM öğrencileri, 10 yaşındaki Eren Küçükateş’in işitme engelli dedesinin yaşadıkları zorluklardan ilham alarak yazılım üretti.

Eren Küçükateş, dedesi Ömer Alçın’ın işitme engelli olmasını ve yaşadığı zorlukları gözlemlemesi ile zorlukları ekip arkadaşları ile bilgisayar uygulamasına dönüştürerek işitme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran yazılım projesi ile birinciliği ilçeye getirdiklerini söyledi.

"Seni Daha İyi Anlıyorum" projesi ile başarı elde eden öğrenciler, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez’i ardından Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’ın makam konuğu oldular.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, öğrencilere kitap ve flash bellek hediye etti.

BİLSEM Müdürü İsmail Uludağ, proje hakkında Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam’a bilgi verirken Kozan’da toplum yararına proje üreterek öğrencilerin başarısını ve üretimini geleceğin bilim gençliği için üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ise Adana Valisi Süleyman Elban önderliğinde Kozan’da robotik kodlama sınıflarının artırılması bilimle sanatla gençliğin ilerlemesi için sınıf oluşumları ve öğrencilere yatırımların sürdüğünü kaydetti.

Yarışmaya Bilişim öğretmeni Sinan Kardaş danışmanlığında Kozan BİLSEM’den katılan Yiğit Bakır, İpek Deveci, Meyra Ada Aygün, Eren Küçükateş ve Deniz Ege Yıldırım Kaymakamı Gürçam’dan hediyelerini almalarının ardından Bilsem Merkezinde projenin nasıl geliştiğini anlattılar.

Projenin ilham kaynağı işitme engelli dedesi oldu

5. sınıf öğrencisi Eren Küçükateş, "Ömer dedem, işitme engelli oradan proje aklımıza geldi. İletişim kurmakta zorlanıyor. İşitme engelli arkadaşları ile kolay iletişim kuruyor ama işaret dili bilmeyenler ile iletişim kurmakta zorlanıyor. Bu programda işitme engellilerinin kendilerini daha iyi anlatabilmeleri bizimde onların daha iyi anlamalarını sağlamak istedik” dedi.

Öğrencilerden Yiğit Bakır ise öncelikle engelli bireylere yardım etmek istediklerini söyleyerek, “Onların yaşadıklarını anlayabiliyorum dışlanmış olabiliyorlar, onlara yardım etmek istiyoruz” dedi.

"Eren arkadaşımızın dedesi bize ilham verdi" diyen Deniz Ege Yıldırım ise “Projemizde birinci olduk mutluyuz” dedi.

"Bu projemizde engelli bireyler için yararlı bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz" diyen İpek Deveci ise, “Engelli bireyler kendini dışlanmış hissedebiliyorlar. Kendilerini yalnız görüyorlar o yüzden onları daha iyi anlamak için böyle bir proje geliştirdik. Bilgisayar kullanımını yararlı bir proje için kullandık. Bilgisayarları zararlı şeyler için değil yararlı şeyler için kullanmış oluyoruz” diye konuştu.