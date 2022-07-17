banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Rüzgarlı hava balık tezgahlarına yansıdı
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Galatasaray hazırlık maçını 2 golle geçti
Bülbülan’da Yayla şenliği
Bülbülan’da Yayla şenliği
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Kozan’ı sis kapladı

Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

ADANA 17.07.2022, 10:00
Kozan’ı sis kapladı

Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Kozan Kadirli karayolunda sürücüler hızlarını azaltarak seyir halinde ilerlemeye devam etti. Sis nedeniyle Kozan Kalesi de sis bulutlarının arasında kayboldu. Şehrin üzerini kaplayan yoğun sisi gören vatandaşlarda bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu