Kozan’ı kurtuluş heyecanı sardı

Adana’nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, kurtuluş etkinlikleri öncesi basın mensuplarına Kozan Barajı’nda tekne turu attırdı, Kozan Kalesi’nde kahve ikram etti.

3 gün sürecek etkinliklere Türkiye’nin dört bir tarafından davetlilerin katılacağını belirten Baykan Özgan, "2 Haziran Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü. Bu yıl dolu dolu kutlamak istiyoruz. Atalarımız kanları ile bu vatanı bize bıraktı. Gençlerimize halkımıza bu kurtuluş mücadelesini aktarmak istiyoruz. Pandemiden dolayı 2 yıldır coşkulu etkinlikler yapamamıştık. Bu memleketin güzelliğini göstermek istiyoruz. Abant’tan eksiğimiz yok. Kozan kalemizin ihtişamı teraslar, tarihi konaklarımızda misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz” dedi.

Kurtuluş etkinlikleri 2 Haziran sabahında Hoşkadem Camii’nden temsili düşman bayrağının indirilerek Türk bayrağının göndere çekilmesi ile başlayacak ardından atlı birliklerin yürüyüşü, Milis Kuvvetleri ve mehter takımının gösterileri gerçekleşecek. Tarihi çarşıda stantlar ile fotoğraf konseptleri yer alacak.