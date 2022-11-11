Kozan’da yüzlerce fidan toprakla buluştu

Adana’nın Kozan ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Gaziköy Çok Programlı Lisesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş “Türkiye’de eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde bu yıl “Türkiye yüzyılına nefes ol” temalı milli ağaçlandırma seferberliğinde fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Son zamanlarda orman alanlarına meyve fidanı dikimi konusu gündeme getiriliyor. Ormanlarımız orman olarak kalmalı. Bir yetişmiş orman ağacı on kişiye yetecek kadar oksijen üretiyor. Bir de en önemli kısmı var. Herkesin gözden kaçırdığı, bu dünyada biz yalnız yaşamıyoruz. Ormanda çeşitli bitkiler de var. Ormanda yaşayan canlı hayvanlarımız da var ekosistem dediğimiz oluşum için doğanın döngüsünün sağlayabilmesi için bizim bu ormanlarımıza sahip çıkıp korumamız gerek” dedi.

Konuşmaların ardından fidan dikimleri gerçekleştirildi. Öğrencilere Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi.

Fidan dikim etkinliğine Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Meslek Yüksekokulu adına Yelda İlbeyli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak’da katıldı.