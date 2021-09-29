Kozan’da yaz spor kurslarına yoğun ilgi

Kozan Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan yetişkinler, gençler ve çocuklar yazın spor yapmanın ve sağlıklı yaşamanın keyfini çıkardı.

Kozan’da Gençlik ve Spor Bakanlığı ilçe müdürlüğü tarafından açılan yaz kurslarının kapanış programı yapıldı. Programa Kaymakam Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, İlçe Gençlik Spor Müdürü Kürşad Gültekin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut, Kozan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Karadağlı sporcular ve aileleri katıldı.

Kaymakam Şafak Gürçam, Gençlik İlçe Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içinde yaz boyunca halka yoğun şekilde kurslara katılacak şekilde fırsat planladıklarını ifade ederek, "Bugün de artık yavaş yavaş yaz sonu olması sebebiyle bazı kurslarımız sonlanıyor, bazı kurslar yeni başlıyor. Yüzme kursumuz bu sene ilk kez seyyar havuz getirtildi. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tüm Türkiye çapında uyguladığı proje. Yaklaşık 3 bin öğrencimiz yüzme kursuna katıldı. Yüzme bilmeyen yüzme öğrendi. Yüzme bilenler yüzdüler, spor yapmış oldular. Bunun haricinde polislik, uzmanlık ve BESYO sınavlarına hazırlananlara sahamızı açtık. Vatandaşlarımıza spor yapma amaçlı tesislerimizi açık tuttuk. Onun haricinde spor salonumuzda basketbol, karate ve benzeri sporlarımızı halka açtık. Tesislerimiz yaz boyu 10 bin kişiye spor anlamında hizmet verdi. Gençlerimizin, insanlarımızın spor yapması, spora önem vermesi bizleri mutlu ediyor. İnşallah kış sezonunda da bu hızla ve kalitede spor imkânı sunmaya devam ederiz” diye konuştu.

Kozan İlçe Gençlik Spor müdürü Kürşad Gültekin’de Kozan’ın sporda başarısına değinerek, “Güreşte ve bir çok alanda ulusal ve uluslararası yarışlarda dereceler ile ilçemizi, Adana’mızı gururlandıran gençlerin eğitimlerine ev sahipliği yapıyor onların başarıya koşması için desteklerimizi sürdürüyoruz. Sağlıklı bir yaşamın, teknoloji ve zararlı alışkanlıklarda insanlığı uzak tutan sağlıklı bir toplumun temeli olan spor için tesislerimizde devletimizin bakanlığımın destekleri ile sporcularımızı geleceğe hazırlıyoruz. Emeği geçen ailelerimiz başta olmak üzere tüm sporcularımızı spora olan ilgileri azimleri için kutluyorum. Kış döneminde de sporcularımızın eğitimleri ve antrenmanları için sahalarımızı onlar için hazırlıyoruz” dedi.