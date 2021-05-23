Kozan’da yangın bölgesinde yaralar sarılıyor

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, geçen yıl orman yangınından etkilenen mahallelerdeki vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Başkan Bilgili, 23 Ağustos’ta çıkan yangında evleri yanan vatandaşları mahallerinde ziyaret ederek, yapılan yardımlar ve ev kredisi hakkında bilgi verdi, talepleri dinledi.

Vatandaşlar, tapu hisse sorunu nedeniyle kredi kullanımının geciktiğini belirtmesi üzerine muhtarlarla ve Kozan Kaymakamlığı ile görüşen Başkan Bilgili, ailelerde hisse ve tapu sorununun muvafakatname ile çözümlenebileceğini belirtti. Başkan Bilgili devletin yangının ilk gününden itibaren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bölgeyi yakından takip ettiğini ve mağduriyetlerinin giderilmesi için çalıştığını söyledi.

Geçen yıl çıkan yangında 136 vatandaşın etkilendiğini hatırlatarak, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, AFAD, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve ORKÖY vatandaşlarımızın yaralarının sarılması amacıyla köylümüze toplamda 3 milyon 640 bin 76 TL hibe şeklinde ödeme yaptı. Ödemeler evdeki hasar, ağır veya hafif hasarlı olmasına göre kişi başı 80 bin TL’ye kadar yapıldı. Devletimizin vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Şimdi de vatandaşlarımızın bir an önce yeni evlerine kavuşmaları amacıyla talep edenlere 20 yıl vadeli ve 0 faizli kredi kullandırılması için AFAD’ın çalışmaları devam etmektedir" dedi.