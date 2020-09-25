Kozan’da Vefa Sosyal Destek Grubuna takdir belgesi
ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE VATANDAŞLARIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN VEFA SOSYAL DESTEK GRUBUNA, KAYMAKAM ŞAFAK GÜRÇAM TARAFINDAN TAKDİR BELGESİ VERİLDİ.
Adana’nın Kozan ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışan Vefa Sosyal Destek Grubuna, Kaymakam Şafak Gürçam tarafından takdir belgesi verildi.
Kaymakam Gürçam, Kozan’da vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz demeden çalışan tüm ekibe teşekkür ederek “Pandemi salgınının başlamasından günümüze kadar 10 bin 156 gelen çağrıya ekiplerimiz başta temel ihtiyaçlarını karşılamak için cevap verdi. Sokağa çıkma yasakları başta olmak ve karantinada olan vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için ekmek, gıda malzemesi market alışverişi, banka ihtiyacı, hastane ihtiyacı, eczane ve medikal ihtiyaçların giderilmesi gibi çalışmalar yapıldı" dedi.
Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 2 bin 800 ailenin evine gidilerek ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Kaymakam Gürçam,
"Yine bölgemizde yaşanan büyük yangında ekiplerimiz yine vatandaşlarımızın yanında oldu. Yangında toplam 112 aileye ulaşıldı. İlçemizde devlet ve vatandaş arasında kurulan bu güzel diyalog için özveri ve gayretle çalışan ekibimizi kutluyorum” dedi.
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