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Kozan’da uyuşturucu operasyonu

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE, 2 ŞAHSIN EV VE BAHÇELERİNDE YAPILAN ARAMADA TOPLAM 2 BİN 80 KÖK KENEVİR BİTKİSİ, 23 KİLO 650 GRAM KUBAR ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.

ADANA 10.09.2020, 13:55
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Kozan’da uyuşturucu operasyonu

Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, ilçeye bağlı Bağtepe Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Bağtepe Mahallesinde 2 şahsın ev ve bahçelerinde yapılan aramada toplam 2 bin 80 kök kenevir bitkisi, 23 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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