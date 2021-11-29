Kozan’da Tübitak 4006 Bilim Fuarı

Adana’nın Kozan ilçesinde ortaokul öğrencilerinin katılımıyla Tübitak 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Şehit Mehmet Oflaz Yatılı İlköğretim Bölge Okulu binasında gerçekleşen ve yaklaşık 6 aydan bu yana hazırlanan fuarda toplam 16 bilimsel proje yer aldı. Öğrencilerin doğadan elde ettikleri taş, kağıt, ağaç parçaları ve çeşitli nesnelere şekiller vererek elde ettikleri birbirinden farklı ürünleri inceleyen Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, öğrencileri tebrik etti. Keleş, “Biliyorsunuz ki ülkemiz son zamanlarda bilim ve teknoloji noktasında okullar üzerinden çalışmalar yapıyor. Hem Tübitak 4006 Bilim Fuarı olsun hem de farklı projeler olsun. İlerde bilimin teknolojinin mimarları olacak olan bizim mühendis adaylarımız bu sıralarda belirleniyor. Biz bu fuarları düzenleyerek öğrencilerimizin bu yeteneklerini keşfetmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaların sonunda öğrencilerimizi üniversitelerimizin önemli mühendislik bölümlerinde görmek istiyoruz" dedi.