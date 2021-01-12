Kozan’da sokak hayvanları için mama noktaları oluşturuldu

Adana’nın Kozan ilçesinde belediye, sokak hayvanları için şehrin belirli noktalarında mama noktaları oluşturdu.

Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri sorumlusu Sevilay Dağlı, şu an Atatürk, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ile Büyük Cami, Göç Yolu ve Hastane Kavşağı olarak bölgeler belirleyip mama noktaları oluşturduklarını belirterek, hayvansever vatandaşların da yerleştirdikleri bu kaplara kuru mama takviyesi yapabileceklerini söyledi.

Veteriner Hekim Altuğ Gezer ise ilçedeki kısırlaştırmaya uygun olan tüm köpeklerin kısırlaştırıldığını, bu sayının yıllık 350 ile 400 arasında değiştiğini, tedavi edilen hayvan sayısının çok daha fazla olduğunu belirtti.

Kozan Belediyesi Başkan Yardımcısı Arif Dağlı’da barınağın çalışmalarını yakından takip ederek, sık sık ziyarette bulunduğunu söyledi. Dağlı, “Barınak için Kozan Belediyesi olarak elimizdeki imkanları zorluyoruz, yeni yapılan mama noktalarının kış mevsimi ile birlikte hayvanlarımızın temiz beslenmeleri için gerekli olduğunu düşündük. Umarım hayvan severler de bu noktalara ilgi gösterir. Köpeklerimizin sadece beslenmesi yok, bu hayvanların toplanması, aşılanması, kısırlaştırılması, sağlığı, yarası beresi birçok bakımı var. Bu işlerle hem maddi hem de emek anlamında yetişebildiğimiz kadar ilgileniyoruz” dedi.