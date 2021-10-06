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Kozan’da servis sürücülerine "öfke kontrol" eğitimi
Adana’nın Kozan ilçesinde servis şoförlerine “öfke kontrol” eğitimi verildi.
ADANA 06.10.2021, 14:54
Adana’nın Kozan ilçesinde servis şoförlerine “öfke kontrol” eğitimi verildi.
Aile Eğitim Programı kapsamında Kozan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli Psikolojik Danışman Mehmet Fazıl Sönmez, ilçede servis taşımacılığı yapan sürücülere, “öfke kontrolü" konusunda eğitim verdi.
Covid -19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen eğitimlerde “Öfke kavramı, öfkenin nedenleri, öfkenin kişide oluşturduğu etkiler, öfke türleri, öfkeyi ifade etme biçimleri ve öfke yönetimi” konularına sürücülere eğitim verildi.