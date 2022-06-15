Kozan’da selin izleri siliniyor

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen sel felaketinin izleri siliniyor.

Kozan’a bağlı Düzağaç Mahallesindeki sel felaketinde tarım alanları sular altında kalırken, 3 araç hurdaya döndü. Kozan Belediyesi iş makineleri afetin ardından bölgede gece gündüz çalışma yaparak selin izlerini siliyor. Belediye ekipleri tarafından yol çalışmalarının yanı sıra tıkanan menfezlerde açılıyor. Sel sularına kapılan otomobiller ise dere yataklarından çekici vasıtasıyla çıkartıldı. Araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştuğu görüldü.

Bozulan yollar Kozan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrardan yapılmaya başlanırken, Ferhatlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Akça kendi iş makinasını Düzağaç Mahallesi’ne götürerek ekiplere yardımcı oldu.

Sel felaketinden zarar görün Dağılacak mesire alanında da temizlik çalışmaları yapıldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan afetin yaşandığı bölgede vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Özgan bütün yollar açılana ve vatandaşın mağduriyeti giderilene kadar Kozan Belediyesinin sahada kalacağını söyledi. Böyle bir felaket yaşanmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Başkan Özgan herhangi bir can kaybının yaşanmamasından dolayı da ayrıca mutlu olduklarını belirtti.