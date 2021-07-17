Kozan’da parklara bayram bakımı

Kozan Belediyesi, ilçenin sosyal donatı alanı parklarda Kurban Bayramı öncesi bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Kozan Belediyesi Park Bahçeler müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi kırsal ve merkez parklarda tamir, temizlik, boyama, çim biçimi, çiçeklerin bakımı ve otların kesilmesi başta olmak üzere genel bakım çalışması yapıldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kurban Bayramında vatandaşların sosyal mesafe ile huzur ve doğanın keyfini çıkaracakları parklarda dinlene bilmesi için çalışmaların hızla yapıldığını kaydederek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerimiz tarafından parklar rengârenk çiçeklendirilirken bayram öncesi tüm bakımları yapıldı. Temennimiz pandeminin izlerinin tamamen yok olması olup vatandaşlarımızın sosyal mesafeye dikkat etmeleridir. Çünkü henüz tam anlamıyla pandemiden kurtulmuş değiliz. Bizler halkımız için en güzelini yapma gayretimiz her daim devam edecektir. Her şey Kozan için olup, yapılan hizmetlere sahip çıkalım" dedi.