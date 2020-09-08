Kozan’da parklar yenileniyor

Kozan Belediyesi, parklarda düzenleme ve yenileme çalışması başlattı.

Türkeli Mahallesinde bulunan yaklaşık 1000 metrekare alana sahip Feyyaz Güralp Camii yanında bulunan park, 2 bin 600 metre kare daha genişleterek toplamda 3 bin 600 metrekare alanda düzenleme ve yenileme çalışması yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, alana mevcut çalışmanın dışında bir uygulama yapılarak toplu bitki dikimleri yapılıyor. Serada üretimi yapılan bitkilerden 690 adet gül, 600 adet lavanta, 500 adet biberiye, 250 adet bodrum papatyası ve oya ağaçlarından oluşan ağaçlandırma ve bitki dikimi yapılıyor. Ayrıca alanda çocuk oyun grubu, fitness aletleri, banklar, kamelya yapımı gerçekleştirecek.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, atıl halde bulunan parkın genişletilerek yenilendiğini belirterek, "Yeni yeşil alan projelerimizin yanı sıra mevcut parklarımızı da bakım ve onarımın yanı sıra bir kısmını da temelden ele almak sureti ile yeniliyoruz. Vatandaşlarımızın en iyi koşullarda mutlu ve huzurlu bir şekilde bu parklardaki oyun alanları ve yeşil alanlardan yararlanabilmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da yapılan hizmetlere sahip çıkmalarını bekliyoruz. Çünkü bu eserler kendilerinin yaşam alanları” dedi.