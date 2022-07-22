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Kozan’da orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın Kozan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

ADANA 22.07.2022, 19:25
Kozan’da orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın Kozan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Kozan ilçesi Yanalerik Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede 5 uçak, 3 helikopter ve 27 arazözle soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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