Kozan’da öğrenciler “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, geçtiğimiz yıl Akdam Mahallesi İlk ve Ortaokulu ziyaretinde öğrencilere sinema sözünü “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmi ile tuttu.

Akdam Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, hem filmi izlemeleri hem de Kozan’ı daha iyi tanımaları için Kozan Belediyesi tarafından misafir edildi. 120 kişilik öğrenci grubu önce Kozan Belediye Sinema salonunda “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izleyip ardından Kozan’ın tarihi ve güzelliklerini gezdi.

Belediye Başkanı Kazım Özgan, kırsal kesimde, şehrin avantajlarına uzak kalan öğrenciler için bu tip uygulamaların devam edeceğini belirterek, “Özellikle çocukların mutlaka sinema ile tanışmasını istiyoruz. Eren gibi, Akif gibi milli değerlerin yüksek olduğu filmleri, tüm Türkiye ile aynı anda sinemamıza göstermek ve öğrencilerimizin de bu eserleri izlemesi için çaba gösteriyoruz" dedi.