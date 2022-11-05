Kozan’da menfez temizliği

Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, yağışlı havalarda kış öncesi su akışını engelleyecek tıkalı menfezlerin temizliğini yaptı.

Orman İşletme Müdürlüğü Düzağaç Mahallesi’nde, yağışlı havalarda su taşkınlarına neden olabilecek tıkalı menfezleri iş makineleri ile temizledi. Mahalle muhtarı Hakan Özcan, yapılan temizlik sonucunda kışın su baskınları nedeniyle kimsenin zarara uğramayacağını, can kaybının olmayacağını söyledi.