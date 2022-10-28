Kozan’da mehteran ekibi ile Cumhuriyet coşkusu

Adana’nın Kozan ilçesinde Cumhuriyet’in 99. yıl dönümü kutlamaları çevresinde mehteran takımıyla birlikte kentte kortej düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından Cumhuriyet’in 99. yıl dönümü kutlamaları çevresinde mehteran takımıyla birlikte kentte kortej düzenlendi. Adnan Menderes Parkı’nda başlayıp Türk büyükleri parkında son bulan Cumhuriyet Bayramı kortejine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kozan Halk Eğitim Merkezi mehteran ekibinin gösterisi ilgiyle izlenirken, motosikletli polis ekipleri, zabıta ekipleri, itfaiye ve jandarma araçları sirenleri ile kentin caddelerinde gezdi.

Korteje Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, kurum müdürleri katılırken, çok sayıda araç da korteje sirenleri ve kornaları ile eşlik etti.