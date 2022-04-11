Kozan’da magandalar parka zarar verdi

Adana’nın Kozan ilçesinde Ağlıboğaz Mahallesinde bulunan Şehit Tank Uzman Çavuş Ziya Özkozanoğlu Parkında kullanım alanlarına kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Kozan Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlçede yaşanılabilir bir kent oluşturmak hedefiyle hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan parklar, Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından daha renkli bir vaziyet kazandırma çalışmaları devam ediyor. Kozan halkının ödemiş olduğu vergilerle hizmete dönüşen uygulamaların, kendini bilmeyen kişilerce tahrip edilmesi, tüm kenti zarara uğrattığını belirtmek isteriz" denildi.

Yetkililer, sunulan hizmetlere ve ortak kullanım malzemelerine herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, yine aynı parkta daha önce aydınlatma lambaları ve emzirme odalarının camları kırılarak zarar verildiği kaydedildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.