Kozan’da kurtuluş coşkusu

Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

2 Haziran 1920 tarihinde Fransız ve Ermeni işgalinden Kozan’ın kurtarılışının 101. yıl dönümü kutlamaları kentte atlı birliklerin şehir turuyla başladı. Atlı birlikler, Kozan Halk Eğitim Merkezi mehteran takımı ve Kuva-i Milliye Derneği üyeleri ile birlikte mehter marşları ile kent turu gerçekleştirdi.

Türkiye, Filistin bayraklarının da dalgalandırıldığı etkinlikte konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “Kozan’ın ermeni çetelerinden kurtuluşunun ve milli mücadelede öncü olan Kozan’da coşku içinde kutlamalarımız başladı. Kozan ve Çukurova’da yakılan milli mücadele meşalesinin 101. yıl dönümünü etkinlikleri yarın hürriyet kızının sembolik kurtarılışı mehteran gösterileri havai fişek ve İstiklal marşının okunması, Şehit kaymakam Saimbey anma töreni ile sürecek” dedi.