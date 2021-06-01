banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma

Kozan’da kurtuluş coşkusu

Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

ADANA 01.06.2021, 21:37
Kozan’da kurtuluş coşkusu

Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

2 Haziran 1920 tarihinde Fransız ve Ermeni işgalinden Kozan’ın kurtarılışının 101. yıl dönümü kutlamaları kentte atlı birliklerin şehir turuyla başladı. Atlı birlikler, Kozan Halk Eğitim Merkezi mehteran takımı ve Kuva-i Milliye Derneği üyeleri ile birlikte mehter marşları ile kent turu gerçekleştirdi.

Türkiye, Filistin bayraklarının da dalgalandırıldığı etkinlikte konuşan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, “Kozan’ın ermeni çetelerinden kurtuluşunun ve milli mücadelede öncü olan Kozan’da coşku içinde kutlamalarımız başladı. Kozan ve Çukurova’da yakılan milli mücadele meşalesinin 101. yıl dönümünü etkinlikleri yarın hürriyet kızının sembolik kurtarılışı mehteran gösterileri havai fişek ve İstiklal marşının okunması, Şehit kaymakam Saimbey anma töreni ile sürecek” dedi.
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu