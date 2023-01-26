Kozan’da Kilgen Deresi’nde taşkın önlemi

Adana’nın Kozan ilçesindeki Kilgen Deresi’nde taşkınları önlemeye yönelik çalışma yapılıyor.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü (DSİ) tarafından 2021 yılında Kilgen Deresi’nin ilçe merkezinden geçen kısmında çift taraflı kargir duvar, duvar üstü korkuluk ve kanal boyunca taban kaplama betonu yapılarak kanal ıslah edilerek, Kozan ilçe merkezi taşkın risklerine karşı güvence altına alındı.

Hacımirzalı mevkisinden geçmekte olan Kilgen Deresi’nde de taşkınları önlemeye yönelik makineli çalışmalar devam ediyor.