Kozan’da kask denetimi

Adana’nın Kozan ilçesinde kasksız motosiklet kullanan ve kurallara uymayan sürücülere bin 348 TL para cezası kesildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ilçe genelinde motosiklet uygulaması gerçekleştirdi. Ehliyet, kask ve plaka kontrolünde kurallara uymayan ve kask takmayan 7 sürücüye bin 348 TL para cezası kesildi.