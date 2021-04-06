Kozan’da kan bağışı kampanyası

Adana’nın Kozan ilçesinde belediye personeli vatandaşlar Kızılay’a kan bağışladı.

Kozan Belediye bahçesine kurulan Kızılay çadırına gelen belediye personeli ve vatandaşlar kan vermek için sıraya girdi.

Belediye Başkanı Kazım Özgan, yaptığı açıklamada "Kızılay tarafından gönüllü kan bağışlamak isteyen gerek personelimiz gerekse işlerini halletmek için belediyemize gelen vatandaşlarımız, kan bağışında bulundular. Kaynağı sadece insan olan ve başka bir yolla temini mümkün olamayan kan ihtiyacını karşılamanın yolu, gönüllü bağışlardan geçmektedir. Bu açıdan Kozan Belediyesi ailesi olarak, bu tür programları vesile bilip, hayırlı işlere imza atmaya çalışıyoruz. Özellikle Kızılay denilince ilk akla gelenlerden birisi de kan bağışıdır. Bu noktada kan bağışı, bir hayat kurtarma noktasında son derece önemli ve değerlidir. Bir tek hayatın dahi kurtulmasına vesile olabilirsek ne mutlu bizlere" dedi.