Kozan’da Işıklı mahallesine park yapılıyor

Kozan Belediyesi, şehir merkezinde ayrı, kırsal mahallelerde ayrı park alanları oluşturmaya devam ediyor.

Kozan Belediyesi, Kozan genelinde park yapımı için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Kırsal mahallelerden Işıklı Mahallesinde yeni park alanı oluşturan Kozan Belediyesi Park Bahçeler ekipleri, çalışma kapsamında oturma alanları, yeşillendirme çalışmaları yaptı. Mahallede, vatandaşların vakit geçirebileceği çocukların oynayabileceği alan oluşturan Belediye ekipleri, yeni parkın yapımını tamamladı.

İlçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de yoğun bir çalışma yaptıklarını anlatan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Her mahalleye yeni park ve yeşil alanlar kazandırma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Parklar ve kentimize kazandırdığımız yeşil alanlar her geçen gün artmaktadır. Çocukların doyasıya eğlenecekleri oyun alanlarının ve ailelerinin huzurla zaman geçireceği alanların sayısını her geçen gün daha fazla arttırıyoruz. Işıklı Mahallemize park yapımının yanı sıra parkın içerisine büyük bir bayrak dikimi yapıldı. Ayrıca parkın içerisinde bulunan su sarnıcı da parkın içerisinde korundu. Çocuk oyun gurubunun da yerleştirilmesiyle parkımız tamamlanmış olacak. Işıklı Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Işıklı Mahalle Muhtarı Vahdettin Sarı ise mahallesine yapılan çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Belediye ekiplerine teşekkür etti.