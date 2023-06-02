Kozan’da hayat boyu öğrenme etkinlikleri

1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinde Kozan Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin meslek edinme, ata sporları ve okuma yazma kursların yapılanlar ’Emek Sergisi’ ile görücüye çıktı.

Kozan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikler Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’nda gerçekleşti. Programda spor gösterileri yapıldı ve okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Ayrıca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.Programa Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Kazım Özgan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kozanlı roman vatandaşların okuma yazma kursunda el ettiği başarı ise başarı belgesi ile kursiyerlere takdim edildi.

Programın açılışında konuşan Kozan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut, hayat boyu öğrenmenin günümüz eğitim uygulamalarında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

İnsan kaynağının niteliğini artırmanın ve istihdam sağlamanın ekonomik gelişmeyi desteklediği günümüzde, hayat boyu öğrenmenin öneminin daha da arttığını ifade eden Akbulut, hayat boyu öğrenmenin esnek yapısıyla evde, mahallede, işte, okulda her alanda ve her yaş grubuna ulaşabildiğini ve bireyin ve toplumun mesleki ve sosyal başarısını desteklediğini söyledi.